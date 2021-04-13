شقيقة فنانة عربية تتعرض للانتقادات بسبب ظهورها بروب الاستحمام (صورة)

أحدثت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دينا بطمة، ضجة كبيرة على مواقع التواصل بعدما تم تناقل صورة لها ظهرت فيها بروب الاستحمام. وتبين أنها قامت بنشرها على حسابها الخاص في تطبيق "إنستغرام".

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A post shared by Btissam Batma | ابتسام بطمة (@btissambatmaofficial)





واعتبر الكثيرون أنها تتخطى الجرأة بذلك فيما رأى آخرون أن الصورة عادية جداً. يشار إلى أن ابتسام تلفت الأنظار بإطلالاتها منذ خروجها من السجن.

وكان انتشر في وقت سابق فيديو فيديو للشقيقتين وهما ترقصان احتفالاً بإطلاق سراح ابتسام وبراءتهما من تهمتَي النصب والتشهير على خلفية القضية التي باتت تُعرف باسم "حمزة مون بيبي".