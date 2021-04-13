خجل إبنة أحلام يثير إهتمام الجمهور.. أصبحت نسخة عن والدتها! (فيديو)

لا يزال إستقبال الفنانة الإماراتية أحلام، للشيف التركي بوراك أوزدمير في منزلها يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إبنتها لولوة الهاجري.

ورغم أنه لم يُكشف عن سبب إستضافة الشيف والمناسبة لذلك، إلا أن سعادة إبنتها بوجوده كانت حديث السوشيال ميديا، إذ حرصت على مشاركة متابعيها على تطبيق انستغرام بمقاطع فيديو توثق ما قامت به مع الشيف التركي وسعادتها بذلك.

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كما استعرضت الشابة الصغيرة الهدية التذكارية التي تلقتها من الشيف وهي عبارة عن مريول طبخ ودبدوب صغير مطبوع عليهما اسمها.

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ولفتت لولوة الأنظار بملامحها التي تشبه الى حدّ كبير والدتها النجمة الإماراتية، ولاحظ العديد من المتابعين خجلها في التعامل مع الشيف بمشاهد بسيطة، وأثنى الكثير منهم على حسن تربية أحلام لها وحرصها على تحقيق على أمنيات أولادها.

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