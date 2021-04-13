15
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
كيف تحمي بشرة طفلك من الأشعة فوق البنفسجية؟
Lebanon 24
13-04-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعتبر بشرة الأطفال الصغار أكثر عُرضة لمخاطر أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة لأنها أرق بكثير من بشرة البالغين، كما لا يمكنها إفراز كميات كافية من الأصباغ، التي تعمل كحماية طبيعية من الأشعة فوق البنفسجية للشمس.
وفسرت مجلة "بيبي & فاميليه" المعنية بالأسرة والطفل أن الخلايا الجذعية الحساسة تقترب تجاه الأشعة فوق البنفسجية للشمس لدى الأطفال إلى الطبقة السطحية من البشرة، بخلاف موضعها لدى البالغين، ومن ثمّ يزداد معدل تحسس بشرة الطفل تجاه الأشعة فوق البنفسجية للشمس مقارنة بالبالغين.
لذا أكدت المجلة الألمانية أن الأطفال يحتاجون إلى كريم واق من الشمس ذي أكبر مُعامل حماية ممكن، عندما يخرجون في الهواء الطلق خلال فصل الصيف. وكي يُجدي الكريم الواقي نفعا في الحماية من الشمس، لابد من إعادة وضعه على بشرة الطفل بشكل متكرر، إذا تم إزالته بفعل الفرك أو المياه.
وإلى جانب ذلك، شددت المجلة على أهمية اختيار الملابس المخصصة لحماية الطفل من الأشعة فوق البنفسجية، مع الالتزام دائما بإبقاء الطفل في أماكن الظل، محذرة من تعرضه لأشعة الشمس المباشرة في فترات الذروة، التي تتراوح بين الساعة إحدى عشر والرابعة عصراً، والتي تتعامد خلالها الأشعة فوق البنفسجية.
المصدر: 24
تابع
الأكثر قراءة
إيران أمَّنت جسر إمدادِها لـ "حزب الله"
Lebanon 24
إيران أمَّنت جسر إمدادِها لـ "حزب الله"
07:03 | 2021-04-13
13/04/2021 07:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكّار.. بيع سمكة بسعر قارب الـ 3 ملايين ليرة (صورة)
Lebanon 24
في عكّار.. بيع سمكة بسعر قارب الـ 3 ملايين ليرة (صورة)
09:25 | 2021-04-13
13/04/2021 09:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
متجر لبناني شهير: الأسعار بالدولار!
Lebanon 24
متجر لبناني شهير: الأسعار بالدولار!
06:11 | 2021-04-13
13/04/2021 06:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة العصر: أموال المودعين "طارت".. والدولار الى الارتفاع مجددا
Lebanon 24
سرقة العصر: أموال المودعين "طارت".. والدولار الى الارتفاع مجددا
09:30 | 2021-04-13
13/04/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
6 دول تصوم الأربعاء.. وانقسام في بلدين عربيين بينهما لبنان
Lebanon 24
6 دول تصوم الأربعاء.. وانقسام في بلدين عربيين بينهما لبنان
09:30 | 2021-04-13
13/04/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
23:00 | 2021-04-13
هند صبري تروي تجربتها مع كورونا: "الفيروس غير حياتنا" (فيديو)
18:00 | 2021-04-13
خجل إبنة أحلام يثير إهتمام الجمهور.. أصبحت نسخة عن والدتها! (فيديو)
15:00 | 2021-04-13
شقيقة فنانة عربية تتعرض للانتقادات بسبب ظهورها بروب الاستحمام (صورة)
12:00 | 2021-04-13
خطأ في أحدث إطلالة لنانسي عجرم أفسد أناقتها (صور)
09:00 | 2021-04-13
ليس من ماركة عالمية وسعره مُفاجئ.. هذا ثمن فستان هيفا وهبي البنفسجي (صور)
06:00 | 2021-04-13
شقيقة وعد تحرجها بفيديو عن عمرها الحقيقي!
فيديو
تجربة فريدة من "سامسونغ" لمستخدمي هواتف "آيفون" (فيديو)
Lebanon 24
تجربة فريدة من "سامسونغ" لمستخدمي هواتف "آيفون" (فيديو)
21:00 | 2021-04-13
13/04/2021 23:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سوزان نجم الدين تروي معاناتها مع شقيقها بسبب مشهد جريء.. وهذا ما قالته عن حجاب إبنتها (فيديو)
Lebanon 24
سوزان نجم الدين تروي معاناتها مع شقيقها بسبب مشهد جريء.. وهذا ما قالته عن حجاب إبنتها (فيديو)
18:00 | 2021-04-13
13/04/2021 23:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هدف أسطوري بالرأس يهز الشباك من مسافة 36 مترا! (فيديو)
Lebanon 24
هدف أسطوري بالرأس يهز الشباك من مسافة 36 مترا! (فيديو)
09:00 | 2021-04-13
13/04/2021 23:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact