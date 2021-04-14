المرأة

انتقادات جارحة لفنانة عربية بسبب ملابسها الجريئة في رمضان.. "أعوذ بالله من غضب الله" (صور)

Lebanon 24
14-04-2021 | 18:00
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أثارت الفنانة الكويتية أمل العوضي موجة من الجدل بسبب أحدث إطلالاتها في صور نشرتها على حسابها الخاص في تطبيق "إنستغرام" وظهرت فيها مرتديةً فستاناً أسود من الموسلين مكشوفاً عند الكتفين.

 

A post shared by Amal Alawadhi (@amalalawadhiofficial)


 

وأطلق هذا الأمر موجة من الانتقادات حيث اعتبر الناشطون أن نشر هذه الصور مع حلول شهر رمضان المبارك أمر غير لائق... فالإطلالة الجريئة تتنافى مع أجواء شهر الصوم.

 

A post shared by Amal Alawadhi (@amalalawadhiofficial)


ومما جاء في التعليقات: "أعوذ بالله من غضب الله" و"الستر زاين رمضان حرام" و"الجمال جمال الروح مو الجسد. عيب رمضان إغراءات ربنا لا تآخذنا" و"أستغفرالله هاي دراعة لو روبة نوم؟".

 

كما انتقدتها الإعلامية الكويتية مي العيدان فنشرت صورة لها على حسابها الخاص في التطبيق وعلّقت عليها: "مل العوضي نيوو. هذا لبس في رمضان ولا يناسب رمضان عندكم 11 شهر بالسنة تلبسون اللي تبونه حبكت هالأكتاف العارية بالشهر الفضيل؟".

 

يُشار إلى أن العوضي كثيراً ما تثير الجدل بإطلالاتها التي يعتبرها المتابعون جريئة وخارجة على تقاليد المجتمع الخليجي.

المصدر: لها
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