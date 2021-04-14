المرأة

اجعلي شهر رمضان بداية جديدة سعيدة لحياتك الزوجية

Lebanon 24
14-04-2021 | 21:00
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شهر رمضان يحمل أجواء روحانية تبعث على الاسترخاء والحميمية وتبث البهجة في النفوس، لذا استغلي الشهر الكريم من أجل التخلص من الخلافات الزوجية، واجعليه بداية جديدة أكثر سعادة واستقراراً بينك وبين زوجك. وفي ما يلي 5 نصائح تساعدك على بداية جديدة وسعيدة لحياتك الزوجية في شهر رمضان الكريم.
 
1- أعدي منزلك لاستقبال الشهر الكريم بلمسات رومانسية
رتّبي منزلك وعطّريه واهتمّي بتجديد بعض الديكورات التي تضفي لمسات رمضانية تبعث البهجة في النفوس.
الشعور بالبهجة وبأجواء احتفالية في المنزل يجعل جميع أفراد الأسرة في حالة سعادة وهدوء وتقبل للآخر، ما يقلل من حدة الخلافات بينك وبين زوجك ويجعلكما أكثر انسجاماً وتفاهماً.
 
2- جهزي قائمة بالأطعمة التي يحبها زوجك
بالتأكيد رمضان ليس شهر الطعام، ولكن هذا لا يقلل من أهمية سفرة رمضان التي ينتظرها زوجك طوال ساعات الصيام، لذا إذا نجحتِ في إعداد الأطعمة التي يحبها على الإفطار، فسوف يكون أكثر سعادة وامتناناً.
يمكنكِ تجهيز قائمة بجميع الأطعمة التي يفضلها زوجك، سوف تساعدك القائمة في اختيار أصناف الإفطار يومياً دون حيرة أو تردد.
 
3- اهتمي بنفسك
لا تتركي نفسك فريسة للانشغال بترتيب المنزل وإعداد الطعام، بل اهتمي بنفسك واحرصي على أن تكوني في أبهى صورك عندما يراكِ زوجك، فالصيام لا يعني انقطاع الحميمية بينك وبين زوجك.
 
4- اهتمي بطريقة استقبال زوجك
يأتي زوجك من العمل بعد يوم شاق، علاوة على مشقة الصيام، ما يجعله بحاجة إلى استقبال حسن منكِ، لذا لا تستقبليه بالمشاكل والنقاشات، بل استقبليه بالابتسامة الرقيقة والكلمة الطيبة، سوف تلاحظين فرقاً كبيراً في العلاقة بينكما.
 
5- اهتمي بود أهله
من أهم الطاعات في شهر رمضان الكريم هي صلة الرحم، حتى إن لم تتمكني من إعداد وليمة لائقة لأهل زوجك بسبب ظروف وباء كورونا، فاحرصي على إبقاء الود متصلاً عبر المكالمات التليفونية وإرسال الهدايا، وتذكري أن أهل الزوج مفتاح لقلبه.
 
المصدر: نواعم
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