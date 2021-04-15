كارين رزق الله لإبنتها : موهبة خطرة.. فخورة فيكي !

أثنت الممثلة كارين رزق الله على أداء إبنتها نادية شربل التي تشارك في مسلسل "راحوا " .

ووجّهت كارين رسالة إلى إبنتها في تغريدة لها عبر " تويتر" كتبت فيها : " ناديا شربل مش لانك بنتي بس انت ممثلة من الطراز الرفيع ! موهبة خطرة ! انا فخورة فيكي كتير ! راحوا" .

#ناديا_شربل مش لانك بنتي بس انت ممثلة من الطراز الرفيع ! موهبة خطرة ! انا فخورة فيكي كتير !❤️ #راحوا

— carine rizcallah (@CarineRizcallah) April 14, 2021

الجدير ذكره أن مسلسل " راحوا " هو من بطولة كارين رزق الله ، بديع أبو شقرا، جوزف بو نصار، نهلا داوود وغيرهم، من اخراج نديم مهنا، وكتابة كلوديا مرشليان.