المرأة

كارين رزق الله لإبنتها : موهبة خطرة.. فخورة فيكي !

Lebanon 24
15-04-2021 | 12:00
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أثنت الممثلة كارين رزق الله على أداء إبنتها نادية شربل التي تشارك في مسلسل "راحوا " .

 

ووجّهت كارين رسالة إلى إبنتها في تغريدة لها عبر " تويتر" كتبت فيها : " ناديا شربل مش لانك بنتي بس انت ممثلة من الطراز الرفيع ! موهبة خطرة ! انا فخورة فيكي كتير ! راحوا" .

 

#ناديا_شربل مش لانك بنتي بس انت ممثلة من الطراز الرفيع ! موهبة خطرة ! انا فخورة فيكي كتير !❤️ #راحوا

الجدير ذكره أن مسلسل " راحوا " هو من بطولة كارين رزق الله ، بديع أبو شقرا، جوزف بو نصار، نهلا داوود وغيرهم، من اخراج نديم مهنا، وكتابة كلوديا مرشليان.

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