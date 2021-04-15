إثر عودتها بعد غياب الجمهور يستعيد فوازير شريهان... تذكّروا كيف كانت (فيديو)

بعد عودتها إلى الشاشة إثر غياب طويل، تصدّرت الفنانة المصرية شريهان قائمة "التراند" على موقع التغريدات "تويتر". كما تناقل بعض الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو استعادت من خلاله ذكريات الفوازير التي قدّمتها شريهان في التسعينيات، وظهرت فيه وهي تقدّم إحدى الفوازير بكامل جمالها وأناقتها وحيويتها. ولفت هذا الأمر أنظار الكثيرين الذين تمنّوا عودتها من خلال مثل هذه الأعمال. واعتبر آخرون أن بعض النجمات حاولن تقليدها ولم ينجحن في ذلك، وأنها أفضّل مَن قدّم الفوازير.

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يُشار إلى أن شريهان ظهرت أخيراً على الشاشة عن طريق إعلان لإحدى شركات الاتصالات العاملة في مصر. وخطفت الأضواء وأعادت إلى الأذهان حضورها الرمضاني الرائع.

ونجحت شريهان في تصدّر قائمة "التراند" على موقع "تويتر" من خلال إعادة تداول الإعلان بكثافة على السوشال ميديا، وعبّر الكثيرون عن شوقهم الكبير لأعمالها الاستعراضية والتمثيلية، وأثنوا على رشاقتها وجمالها وتساءلوا عن سبب عدم ظهورها في عمل سينمائي متمنين حدوث هذا قريباً.