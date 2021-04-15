6 علامات تنذرك بوجود مشاكل كبيرة في الزواج

كل زواج يشهد تقلّبات ومشاكل، ولكن هناك علامات تحذيرية شائعة تنذر بوجود مشاكل كبيرة وعميقة في الزواج.إذا لاحظتِ ظهور هذه العلامات في زواجك، فلا تتجاهليها وتأملي أن تختفي من تلقاء نفسها، بالعكس، فالتجاهل والإنكار يزيد الوضع تعقيداً وسوءاً، والأفضل أن تجري مناقشات صريحة وهادئة مع زوجك بشأن ما يدور في علاقتكما، قد تكون هذه المحادثات صعبة، لكنها ضرورية من أجل التوصل إلى حلول تضمن استعادة استقرار الحياة الزوجية. وفي ما يلي العلامات التحذيرية الشائعة التي تنذر بوجود مشاكل كبيرة في الزواج.1- تبادل الانتقادات بين الزوجين باستمرارالقليل من النقد البنّاء يفيد العلاقة بالتأكيد، ولكن إذا لاحظتِ أنكِ وزوجك تتبادلان الانتقادات كثيراً، وأن الانتقادات أصبحت أكثر من المجاملات والتشجيع والتعبير عن الامتنان، فإن هناك اضطراب ما في علاقتكما.2- توقف الزوجان عن ممارسة العلاقة الحميمةالعلاقة الحميمة مثل الزواج، تمر بفترات ازدهار وفتور، لذا فانخفاض الرغبة الجنسية لأيام ليست أمراً خطيراً، ولكن التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمة لشهور طويلة دون وجود سبب عضوي، هنا يدق جرس إنذار بوجود مشكلة كبيرة.3- تكرار نفس المشكلة بين الزوجينلا توجد علاقة صحية بدون خلافات، حيث تشير الأبحاث إلى أن الأزواج الذين يناقشون خلافاتهم، يحصلون على علاقات صحية وسعيدة أكثر بنسبة 10% من الأزواج الذين يتجاهلون خلافاتهم.ولكن إذا لاحظتِ أنكما تناقشان نفس المشكلة مراراً وتكراراً، دون الوصول إلى حل أو التمكّن من تخطّي الخلاف، فإن هذا يعني وجود فجوة بينكما.4- التوقف عن الخلافات تماماًعلى عكس النقطة السابقة، يمكن أن يشير عدم الجدال أيضاً إلى وجود مشكلة كبيرة في العلاقة، قد يبدو الأمر مريحاً إذا تحولت علاقتكما المليئة بالمعارك فجأة إلى علاقة خالية من الصراع، ولكن هذه قد تكون علامة على أن أحدكما أو كليكما قد استسلم.5- عدم القدرة على الاستمتاع بقضاء الوقت معاًإذا شعرتِ أنكِ تفضلين قضاء وقتك بعيداً عن زوجك، فهذا إنذار بالخطر. بالتأكيد من الطبيعي أن يقضي كل منكما وقتاً خاصاً بعيداً عن الآخر، ولكن إذا كنتِ تختلقين الأعذار باستمرار، لقضاء كل وقت فراغك بعيداً عن زوجك، فهذا علامة على بداية الانفصال بينكما.6- تبدآن بالاحتفاظ بالأسرارمن الطبيعي أن يحافظ كل منكما على مساحة من الخصوصية، ولكن إذا لاحظتِ أن كليكما أصبح يحتفظ بأسرار كبيرة، أو أصبح لديه حياة سرية بعيداً عن عيون الآخر، فإن هذا دليل واضح على أن الزواج أصبح في ورطة.