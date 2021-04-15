محاولات الإنجاب التي تبوء بالفشل مراراً وتكراراً أمر مرهق نفسياً، وعلى الرغم من ذلك فإن الأسباب قد تكون بسيطة جداً، ويكون الحل عبر التخلص من بعض العادات غير الصحية التي تفعلينها أنتِ وزوجك ببساطة دون علم بأنها هي السبب وراء تأخير الإنجاب.إذا كنتِ تعانين من نقص الخصوبة، فالسطور التالية تكشف لكِ عن 5 عادات بسيطة تؤثر على فرص حملك، تعرّفي إليها، واكتشفي ما تفعلينه منها، وتوقفي عنها فوراً.1- الحمية الغذائية التي تفتقر إلى اليودإتباع حمية غذائية ومراقبة السعرات الحرارية أمر صحي، حيث إن الحفاظ على وزن صحي يساعد على زيادة فرص الحمل، ولكن في نفس الوقت قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا كان النظام الغذائي يفتقر إلى اليود، حيث إن العديد من الدراسات أثبتت أن نقص اليود يؤدي إلى انخفاض فرص الحمل بنحو 50%.إذا كنتِ تتبعين حمية غذائية، فاحرصي على أن يحتوي نظامك الغذائي على الأطعمة التي تحتوي على اليود، مثل المأكولات البحرية والبيض ومنتجات الألبان، أو تناولي اليود عبر المكملات الغذائية.2- الإفراط في تناول اللحوم الحمراءأظهرت بعض الدراسات أن النساء اللواتي يتبعن أنظمة صحية تعتمد على النباتات والأسماك، تكون فرصهن في الحمل أعلى من النساء اللواتي يعتمدن على اللحوم في أنظمتهن الغذائية.لذا احرصي على تناول الأطعمة النباتية والأسماك التي تحتوي على دهون صحية، مثل الأسماك الدهنية والأفوكادو والمكسرات.3- الإفراط في تناول المشروبات الغازيةالمشروبات الغازية إحدى أهم المؤثرات السلبية على الخصوبة، لذا عليكِ إعادة النظر في تناولها، أو على الأقل الحد من تناولها.4- استخدام كريمات تسهيل العلاقة الحميمةالكريمات المزلقة التي تستخدم لتسهيل العلاقة الحميمة، تؤثر على نشاط وجودة الحيوانات المنوية، ما يؤثر على فرص الحمل، لذا إذا كنتِ تعانين من عدم النجاح في الحمل، عليكِ التوقف عن استخدام هذه النوعية من الكريمات.وينصح الأطباء باستبدال الكريمات المزلقة، بجيل الخصوبة، حيث يعمل هذا الجيل على تسهيل العلاقة، بالإضافة إلى تحفيز وتنشيط الحيوانات المنوية، ما يزيد فرص الحمل.5- تناول الزوج العقاقير المسكنة للآلام مثل الإيبوبروفينيلجأ بعض الرجال إلى تناول العقاقير المسكنة للآلام مثل الإيبوبروفين، للتخلص من آلام ما بعد التمارين الرياضية، لكن الدراسات أثبتت أن الإفراط في تناول العقاقير المسكنة للآلام يؤثر على خصوبة الرجل، ما يسبب تأخر الحمل، لذا إذا كان زوجك يتناول العقاقير المسكنة للآلام مثل الإيبوبروفين، عليكِ حثه على التوقف عنها، واستبدالها بطرق طبيعية للتخلص من الألم مثل جلسات التدليك أو استخدام الألواح الساخنة.