المرأة

صورة نادرة.. نجاة الصغيرة تطعم سعاد حسني

Lebanon 24
16-04-2021 | 15:00
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يهتم العديد من الحسابات الناشطة في تطبيق "إنستغرام" باستعادة بعض الصور النادرة من أرشيف كبار المشاهير لتشاركها مع الجمهور. وفي هذا السياق نشر أحد هذه الحسابات مؤخراً صورة جمعت الفنانتين المصريتين نجاة الصغيرة وشقيقتها الراحلة سعاد حسني.

 

وتعد هذه الصورة من بين قلة من الصور التي تظهر فيها الفنانتان معاً وقد أظهرت نجاة وهي تقوم بإطعام شقيقتها بنفسها.

 

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وأطلق نشرها الكثير من التعليقات التي تناولت مأساة سعاد ووفاتها الغامضة إلى جانب الحنين إلى زمن الكبار على حد تعبيرالكثيرين منهم.

 

ونشر الحساب ما جاء في مقالة كتبت عن إجراء الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس لقاء مع الفناناتين في الستينات لمدة ثلاث ساعات تناولوا فيه مدى إمكانية اجتماعهما في فيلم واحد. وذكر أن محاولات جرت في هذا الاتجاه قبل عامين من ذلك اللقاء وقام بها كل من المخرج عز الدين ذو الفقار وحلمي حليم حيث أراد الأول إعادة مشروع "اليتيمتان" من دون أن ينجح فيما كرر الآخر المحاولة مع قصة مشابهة من دون أن يتمكن من إقناع نجاة.

المصدر: لها
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