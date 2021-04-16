في أول ظهور لها بعد غياب.. إليكم هذه التفاصيل عن فستان شريهان الفاخر

أصبحت الفنانة المصرية شريهان حديث الجمهور بعدما فاجأت الجميع بظهورها على الشاشة بعد غياب دام سنوات وذلك ضمن عمل دعائي خاص بإحدى شركات الاتصالات.

ولفتت الفنانة الكثير من الأنظار بإطلالتها. ومن خلال البحث تبين أنها ارتدت فستاناً من توقيع المصمم العالمي Chiristian Dior وأنه عرضه ضمن مجموعة ربيع وصيف 1949.

وصنع التصميم من قماش التول الفاخر مع نقشة الزهور التي تمت حياكة بعضها ورسم بعضها الآخر يدوياً. وتميز الفستان بلون القهوة البيضاء مع قصة الكاب من دون أكمام. واضافت إليه شريهان شالاً باللون نفسه وبعض الأكسسوارات التي شكلت أيضا علامة مميزة في حضورها.

يذكر أن هذا الفستان يعد من القطع الأيقونية لدى دار الأزياء العريقة، علماً أنها أعادت تصميم نسخ مصغرة من النسخة الأولى وعرضتها من خلال فيلم دعائي تم تصويره في العام 2014.

يشار إلى أن شريهان نجحت في تصدّر قائمة التراند على موقع "تويتر" بعد إعادة تداول الإعلان بكثافة على السوشيال ميديا، وعبر المتابعون عن شوقهم الكبير لأعمالها الاستعراضية والتمثيلية وأثنوا على لياقتها البدنية وجمالها متمنين رؤيتها في عمل سينمائي قريباً.