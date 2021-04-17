بعد 22 عاماً على فوزها بلقب ملكة جمال لبنان.. هكذا أصبحت نورما نعوم (صور)

انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم.

ورغم مرور 22 سنة على حصولها على اللقب الجمالي لا تزال نورما تحافظ على جمالها ورشاقتها علما انها أم لابنتين، وهي ظهرت في الصورة بإطلالة جديدة حيث اعتمدت الشعر الطويل وخصلات الشعر الأشقر الناعم والماكياج الخفيف.

نعوم ابتعدت عن الأضواء وذلك بعد طلاقها عام 2016 من زوجها المدير العام السابق لتلفزيون "المستقبل" الدكتور نديم منلا.

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يُذكر أن نورما خاضت تجربة التقديم من خلال مشاركتها في عدد من البرامج من بينها برنامج "استديو الفن".