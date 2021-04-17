المرأة

بعد 22 عاماً على فوزها بلقب ملكة جمال لبنان.. هكذا أصبحت نورما نعوم (صور)

Lebanon 24
17-04-2021 | 09:00
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انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم.

 

ورغم مرور 22 سنة على حصولها على اللقب الجمالي لا تزال نورما تحافظ على جمالها ورشاقتها علما انها أم لابنتين، وهي ظهرت في الصورة بإطلالة جديدة حيث اعتمدت الشعر الطويل وخصلات الشعر الأشقر الناعم والماكياج الخفيف.

 

 

نعوم ابتعدت عن الأضواء وذلك بعد طلاقها عام 2016 من زوجها المدير العام السابق لتلفزيون "المستقبل" الدكتور نديم منلا.

 

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A post shared by @normanaoum


 

 

يُذكر أن نورما خاضت تجربة التقديم من خلال مشاركتها في عدد من البرامج من بينها برنامج "استديو الفن".

 

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