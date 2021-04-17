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المرأة
دولة تدعو النساء لتأجيل الحمل... ما السبب؟!
Lebanon 24
17-04-2021
|
12:00
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دعت وزارة الصحة البرازيلية النساء إلى تأجيل الحمل قدر الإمكان لتفادي المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا.
وقال مسؤول في وزارة الصحة إن النسخ الجديدة من الفيروس لها أعراض أكثر شدة لدى الحوامل، معترفا في الوقت ذاته بأنه لا توجد هناك دراسات وطنية أو دولية بهذا الصدد.
وأشار إلى أنه في وقت سابق كانت الأعراض الشديدة تلاحظ في المرحلة النهائية من الحمل، لكن الآن الحالة الخطيرة ترصد خلال الثلث الثاني وحتى في الثلث الأول من الحمل.
وأضاف أن وزارة الصحة قد أوصت النساء الحوامل الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، بتلقي لقاح مضاد للفيروس، والآن تدرس توسيع تلك التوصيات لتشمل جميع النساء الحوامل.
المصدر:
روسيا اليوم
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