ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها الأول.. شاهدوا جمالها مع أحمد أبو هشيمة (صورة)

احتفل رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وزوجته الممثلة ياسمين صبري بالعام الأول لزواجهما في صورة من جلسة تصوير جديدة خضعا لها.



ونشرت ياسمين عبر حسابها الخاص على " تويتر " صورة مع زوجها أحمد نسّقا فيها ملابسهما أرفقتها بتعليق: "أول عام سعيد يا حبيبي".

Happy 1st my love ❤️ pic.twitter.com/Hcy8Vjp1RC

— Yasmine Sabri (@yasminesabri) April 17, 2021





ولاقت هذه الصورة إعجاباً كبيراً من المتابعين الذي تمنوا لهما الحياة السعيدة والعمر المديد.



واحتفل الثنائي ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة بزواجهما في 17 نيسان 2020 وعقد قرانهما في حضور عائلي فقط مراعاة لظروف وتدابير الوقاية الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا.