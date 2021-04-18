المرأة

بعد تطعيم 90 ألف حامل بأميركا.. دعوة عامة من بريطانيا

Lebanon 24
18-04-2021 | 12:00
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قال علماء إن النساء الحوامل سيحصلن على لقاح ضد فيروس كورونا، في خطوة رحب بها الخبراء والناشطون.

وتراجعا عن موقفها السابق، قالت اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين (JCVI) إن الحوامل يجب أن يتلقين حقنة التطعيم في نفس الوقت مع بقية السكان، بعد أن أظهرت بيانات من الولايات المتحدة أن حوالي 90000 امرأة حامل تم تطعيمهن، دون أن تكون هناك آثار جانبية.

وأضافت اللجنة أنه سيكون من الأفضل للنساء الحوامل التطعيم بلقاحات "فايزر" أو "مودرنا"، مع توصيات بتجنب لقاح "أسترازينيكا" بسبب مخاوف من تجلط الدم.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، أمس الجمعة، إنه "لا يوجد دليل يشير إلى أن اللقاحات الأخرى غير آمنة للنساء الحوامل، ولكن هناك حاجة لمزيد من البحث".

في غضون ذلك، قال البروفيسور، وي شين ليم، رئيس اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين (JCVI): "نشجع النساء الحوامل على مناقشة المخاطر والفوائد مع طبيبهن.

وأضاف: "لم تكن هناك مخاوف محددة تتعلق بالسلامة من أي علامة تجارية للقاحات ضد Covid-19 فيما يتعلق بالحوامل. ولكن هناك المزيد من بيانات السلامة الواقعية من الولايات المتحدة فيما يتعلق بلقاحات فايزر ومودرنا للنساء الحوامل، لذلك ننصح بتفضيل هذه اللقاحات لهن".

ويعتقد أن النساء أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا في وقت لاحق من الحمل، والنساء المصابات أكثر عرضة للولادة المبكرة بمرتين أو ثلاث مرات.

وقال الخبراء إن النصائح المحدثة بشأن اللقاحات "ستمكن جميع النساء الحوامل في المملكة المتحدة من اتخاذ القرار المناسب لهن".
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