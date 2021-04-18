المرأة

فنانة لبنانية تتخذ خطوة جريئة وغير مسبوقة في رمضان (فيديو)

Lebanon 24
18-04-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-814133-637543499504161891.jpg
Doc-P-814133-637543499504161891.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قررت الفنانة ليلى اسكندر الاستجابة لطلبات متابعيها بتعليمهم اللغة الفرنسية بطريقة مبسطة ومساعدتهم في إتقان بعض العبارات الأساسية والضرورية لفهم اللغة.


وأعلنت النجمة اللبنانية عن خطوتها المفيدة مع بداية شهر رمضان، لافتة الى انه أفضل وقت للقيام بذلك طوال الشهر، وتحرص على نشر مقاطع فيديو من عدة دقائق لتعليم متابعيها أهم الكلمات التي يمكن ان تتكرر خلال الحوارات بشكل دائم بين الناس وتقوم بذلك بهدوء وبتكرار العبارات مرات عدة ليتقنها من يشاهدها ويحفظوها بسرعة.

A post shared by Layla Iskandar ليلى اسكندر (@layla_iskandar)




تفاعل المتابعون بشكل واسع مع خطوة ليلى الجريئة وغير المألوفة في الشهر الفضيل، ونال مجهودها تفاعلا كبيرا واعجاب الالاف من محبيها الذين أشادوا بلغتها القوية وبقدرتها في نقل المعلومة بسهولة ومع ابتسامة تشجيعية وحركات داعمة عفوية لتعليم الجميع اللغة بطريقة سهلة.

A post shared by Layla Iskandar ليلى اسكندر (@layla_iskandar)

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:00 | 2021-04-18
18:00 | 2021-04-18
15:00 | 2021-04-18
12:00 | 2021-04-18
09:00 | 2021-04-18
06:00 | 2021-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website