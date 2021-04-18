فنانة لبنانية تتخذ خطوة جريئة وغير مسبوقة في رمضان (فيديو)

قررت الفنانة ليلى اسكندر الاستجابة لطلبات متابعيها بتعليمهم اللغة الفرنسية بطريقة مبسطة ومساعدتهم في إتقان بعض العبارات الأساسية والضرورية لفهم اللغة.





وأعلنت النجمة اللبنانية عن خطوتها المفيدة مع بداية شهر رمضان، لافتة الى انه أفضل وقت للقيام بذلك طوال الشهر، وتحرص على نشر مقاطع فيديو من عدة دقائق لتعليم متابعيها أهم الكلمات التي يمكن ان تتكرر خلال الحوارات بشكل دائم بين الناس وتقوم بذلك بهدوء وبتكرار العبارات مرات عدة ليتقنها من يشاهدها ويحفظوها بسرعة.

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تفاعل المتابعون بشكل واسع مع خطوة ليلى الجريئة وغير المألوفة في الشهر الفضيل، ونال مجهودها تفاعلا كبيرا واعجاب الالاف من محبيها الذين أشادوا بلغتها القوية وبقدرتها في نقل المعلومة بسهولة ومع ابتسامة تشجيعية وحركات داعمة عفوية لتعليم الجميع اللغة بطريقة سهلة.

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