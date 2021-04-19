29
o
بيروت
31
o
طرابلس
35
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
27
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
هكذا تتخلصين من البقع الصبغية في الجسم
Lebanon 24
19-04-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعد البقع الصبغية من أكثر المشاكل الجمالية، التي تؤرق المرأة؛ كونها تفسد مظهر بشرتها وتجعلها تبدو في مرحلة عمرية أكبر مما هي عليه.
وأوضحت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية أن هذه البقع الصبغية ترجع غالباً إلى كثرة التعرض لأشعة الشمس على مدى عدة سنوات بسبب حمامات الشمس المكثفة مثلا؛ حيث تتسبب أشعة الشمس في زيادة إفراز الخلايا الصبغية الموجودة في البشرة للمادة الصبغية المعروفة باسم "الميلانين".
وللأسف لا يتم عادة توزيع هذه المادة على البشرة بشكل متساو، وإنما في صورة تكتلات، ما يؤدي إلى ظهور تغيرات لونية في صورة بقع على المناطق الأكثر عُرضة لأشعة الشمس من الجسم كظهر اليدين والساعدين والوجه.
كريمات التمويه
ولعلاج هذه البقع يمكن للمرأة استخدام أقلام تصحيح عيوب البشرة، وكريمات التمويه، والتي تعمل على إخفاء هذه البقع بشكل رائع، إلا أنه من الأفضل الاستعانة بخبير تجميل متخصص عند استخدام هذه المستحضرات؛ حيث إنه يساعد المرأة في التعرف على كيفية مزج الدرجات اللونية المناسبة للبشرة ويُطلعها على طريقة وضع الكريم بشكل مثالي للتمتع بأفضل نتائج.
وللقضاء على هذه البقع تماما يمكن للمرأة اللجوء لاختصاصي أمراض جلدية؛ حيث يقوم الطبيب بمعالجة هذه البقع باستخدام مصباح يستخدم إضاءة مشابهة لأشعة الليزر أو أحد نوعيات الليزر كليزر الياقوت مثلاً، ويسلطها على البقع بشكل مقصود دون الإضرار بالأنسجة المحيطة.
ونظراً لأن هذا العلاج يستلزم حماية تامة من أشعة الشمس، لذا ينبغي الالتزام بالوقاية من أشعة الشمس بعد ذلك باستخدام كريم واق ذي مُعامل حماية عال يتراوح بين 30 و 50.
وللوقاية من تكوّن هذه البقع الصبغية من الأساس ينبغي ألا تتعرض المرأة لأشعة الشمس المباشرة إلا باستخدام كريم واق من الشمس ذي مُعامل حماية عال لا يقل عن 30.
ويفضل أيضاً أن تستخدم المرأة كريمات التبييض المحتوية على فيتامين (ج) ومستخلصات التوت وحمض الأوليك؛ حيث تعمل هذه المواد على الحد من إفراز الميلانين بالبشرة. كما يمكن حماية الأيدي عند الخروج إلى الهواء الطلق باستخدام الكريمات المخصصة للوقاية من البقع الصبغية.
تابع
الأكثر قراءة
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن القاضية عون (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن القاضية عون (فيديو)
12:41 | 2021-04-18
18/04/2021 12:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ملاحم بعلبك تتسلم اللحم المدعوم.. هذا سعر "الكيلو"
Lebanon 24
ملاحم بعلبك تتسلم اللحم المدعوم.. هذا سعر "الكيلو"
13:03 | 2021-04-18
18/04/2021 01:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من وزير التربية بشأن الامتحانات الرسمية
Lebanon 24
خبرٌ سار من وزير التربية بشأن الامتحانات الرسمية
19:53 | 2021-04-18
18/04/2021 07:53:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم طائرة يهزّ فرنسا.. هذا ما حصل
Lebanon 24
تحطم طائرة يهزّ فرنسا.. هذا ما حصل
18:58 | 2021-04-18
18/04/2021 06:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أمين الجميل يتحدث عن "حزب الله".. وهذا ما قاله لعون
Lebanon 24
أمين الجميل يتحدث عن "حزب الله".. وهذا ما قاله لعون
21:40 | 2021-04-18
18/04/2021 09:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
09:00 | 2021-04-19
إبنة أحلام كالأميرات تحتفل بعيد ميلادها في أجواء فخمة (فيديو)
23:00 | 2021-04-18
اليك ِ أسباب تعب الحامل في الشهر السادس
21:00 | 2021-04-18
فنانة لبنانية تتخذ خطوة جريئة وغير مسبوقة في رمضان (فيديو)
18:00 | 2021-04-18
رسائل سرية في مجوهرات النساء الثلاث الأبرز يالعائلة المالكة في جنازة الأمير فيليب
15:00 | 2021-04-18
اليكم ما فعلته إبنة أحلام الشابة على جزيرة خاصة (فيديو)
12:00 | 2021-04-18
بعد تطعيم 90 ألف حامل بأميركا.. دعوة عامة من بريطانيا
فيديو
شام الذهبي تكشف تفاصيل خطوبتها الجديدة وقصة زواج والدتها للمرة الثالثة (فيديو)
Lebanon 24
شام الذهبي تكشف تفاصيل خطوبتها الجديدة وقصة زواج والدتها للمرة الثالثة (فيديو)
18:00 | 2021-04-17
19/04/2021 10:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة تهدد سواحل العالم... المحيط يبتلع جزر المالديف! (صور وفيديو)
Lebanon 24
كارثة تهدد سواحل العالم... المحيط يبتلع جزر المالديف! (صور وفيديو)
12:00 | 2021-04-17
19/04/2021 10:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"مرسيديس" تغير "وجه" سيارتها الكهربائية وتزيل نجمتها الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
"مرسيديس" تغير "وجه" سيارتها الكهربائية وتزيل نجمتها الشهيرة (فيديو)
12:00 | 2021-04-17
19/04/2021 10:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact