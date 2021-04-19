المرأة

إبنة أحلام كالأميرات تحتفل بعيد ميلادها في أجواء فخمة (فيديو)

Lebanon 24
19-04-2021 | 09:00
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إحتفلت لولوة إبنة الفنانة الإماراتية أحلام بعيد ميلادها الـ 11 ضمن أجواء فخمة وبحضور والدتها أحلام .

 

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو وصور من هذا الحفل الذي ظهرت فيه أحلام تغني لابنتها وتطلب منها تمني أمنية قبل إطفاء الشموع .

A post shared by بيفور السعودية 🇸🇦 (@be4andaftar__ksa)


 

وخطفت إبنة أحلام الأنظار بسبب إطلالتها الفخمة والتي تشبهت بها بأزياء أميرات ديزني مع ديكور يناسب الأجواء حيث تفاعل الجمهور مع ملامح الشبه بين لولوة ووالدتها أحلام .

 

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)


 

كما نشرت أحلام مقطع فيديو من هذا الإحتفال وجّهت فيه رسالة لإبنتها جاء فيها : " كل عام وانتي قلبي بنتي وروحي ربي يسعدك ويوفقك ويطرح فيك البركه والصلاح وجعلني اشوفك في اعلا المناصب واذوق برك انا وابوك واخوانك ويحميك يا حبيبتي لولو " .

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