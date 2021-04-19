قريبة سلاف فواخرجي تسرق الأضواء منها بجمالها.. تعرفوا إليها (صورة)

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، على حسابها الخاص في تطبيق "إنستغرام"، صورة لإحدى قريباتها لمناسبة يوم ميلادها. وأرفقتها بالتعليق: "يا شام... كل سنة وانت احلى وأهم الصبايا".

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A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji)





وأطلقت بهذا موجة من التعليقات حيث تساءل الكثيرون عن صلة القرابة التي تجمع الممثلة والطفلة، علماً أن الأخيرة تحمل اسم عائلة فواخرجي. ورأى بعضهم أنها قد تكون ابنة شقيقها من دون التأكد من ذلك.

أما أكثر ما أثار الاهتمام فهو جمال الطفلة الذي ركزت عليه الكثير من التعليقات ومما كتب فيها: "بتشبهك حلوة متلك" و" الله يخليلك هذه الياسمينة" و"هي مو بنتها يمكن قريبتها ماعندها بنات" و"بتشبهك" و"شو حلوة".