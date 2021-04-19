حليمة بولند تستعرض ثروتها من خلال هدايا فاخرة.. وتتعرض للانتقادات (فيديو)

استعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، من خلال حسابها الخاص في تطبيق "سناب شات"، مجموعة كبيرة من الهدايا الفاخرة التي تعتزم تقديمها مع ابنتيها مريم وكاميليا إلى الأقارب والأصدقاء.

ولفتت في المقطع المصوّر إلى أن هؤلاء سيحضرون إلى منزلها لكن من دون تجمّع من أجل مراعاة الإجراءات الوقائية المتبعة في الكويت للحد من انتشار فيروس كورونا.

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A post shared by دكتورة مشاهير اشهر وحدة😜🇸🇦 (@dr_mshaher)





وتعرضت إثر هذا لموجة من الانتقادات على الحسابات التي أعادت نشر المقطع في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". ومما كتبه المتابعون: "والله من كثر فلوسها مو عارفة وش تسوي فيهم... لو راحت تصدقت بقيمتهم للفقراء كان أحسن له" و"خلصت الحفلة يلا كل واحد يرجع قرقعيانه" و"ثم لتسألن يومئذ عن النعيم".