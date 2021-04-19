نعومة ملامح أحلام في عيد ميلاد ابنتها حديث المتابعين (فيديو)

تتناقل بعض الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" الفيديوهات التي تم تسجيلها خلال احتفال الفنانة الإماراتية أحلام بيوم ميلاد ابنتها لولوة.

وفي هذا السياق، ظهرت أحلام في مقطع مصوّر أعلنت فيه أن ابنتها بلغت عامها الـ11 طالبةً من المتابعين تمنّي السعادة لها.

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إلا أن جمال أحلام كان أكثر ما لفت انتباه المتابعين. وفيما رأى الكثير من هؤلاء أن ملامحها أصبحت ناعمة بشكل ظاهر، أشار آخرون إلى أنها تستخدم بعض تقنيات التصوير أو "الفيلتر" الذي يظهرها بهذا الشكل.

يُشار إلى أن أحلام استعرضت أيضاً التجهيزات التي تم تحضيرها من أجل الاحتفال بالمناسبة والتي سرقت أنظار الكثير من المتابعين.

يُذكر أن لولوة تشاركت في وقت سابق مع متابعيها على التطبيق، مقطع فيديو قصيراً سُجل أثناء وجودها على متن مركب في عرض البحر في جزيرة خاصة مع أفراد أسرتها، وظهرت فيه وهي تصطاد السمك، وسُمع صوت والدتها وهي توثق لحظة سحبها للصنارة حيث تبين أنها اصطادت سمكة كبيرة. وعبّرت أحلام عن فرحها بحظ ابنتها الجيد وطلبت منها بعفوية قياس حجم السمكة بأصابع يديها.