منصب جديد لريما فقيه في منظمة عالمية

رحّبت مُنظّمة برنامج الأغذية العالمي للأمم المُتّحدة بريما فقيه صليبي - الشخصيّة المؤثّرة اللبنانيّة الأصل والأميركيّة المنشأ، والناشطة في مجال العمل الإنسانيّ، والمؤيّدة للمساعي الرامية للقضاء على الجوع في العالم - كعضوٍ في مجلس إدارتها المُتميز.
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A post shared by Rima Fakih Slaiby (@rimafakih)
من جهتها، عبّرت ريما فقيه صليبي عن فخرها بالإنضمام لمجلس إدارة برنامج الأغذية العالميّ في الولايات المُتّحدة الأميركيّة وقالت إنّ "عدد الأشخاص الذين يُعانون من الجوع المُزمن في العالم بات هائلاً ومُخيفاً بالفعل وهذا أمر يصعب إستيعابه"!
وتابعت: "من واجب كلّ إنسان إبتسمت له الحياة أن يستغلّ موقعه وشهرته للعمل من أجل القضاء على الجوع. أنا من الأشخاص الذين ولدوا في بلد مزّقته الحروب، لذا أعلم جيّداً ما تعنيه عدم القدرة على تأمين لقمة العيش. ويُشرفني كثيراً أن يتمّ إختياري من مُنظّمة برنامج الأغذية العالميّ للتعاون معاً في مهمّته المُتمثلة في القضاء على الجوع حول العالم".