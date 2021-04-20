المرأة

فنانة عربية تبكي بحرقة على رحيل شقيقتها.. "الله جاب الله أخد" (فيديو)

Lebanon 24
20-04-2021 | 12:00
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لم تتمكن الفنانة فلة الجزائرية من منع نفسها من البكاء، في أحدث ظهور لها بعد وفاة شقيقتها الفنانة الجزائرية نعيمة عباسية، عصر الأحد بعد صراع مع مرض السرطان وفيروس كورونا.

 

وظهرت فلة الجزائرية في بث مباشر على موقع "فيسبوك"، وبدت من دون مكياج وفي غاية الحزن والإرهاق على رحيل شقيقتها، قائلةً: "الله جاب الله أخد.. روحنا متغلاش على ربي.. نعيمة راحت لكن باقية معانا".

 

ولفتت إلى أن شقيقتها كانت تعاني من مرض السرطان منذ أن كانت بعمر 30 عاماً، وزادت حالتها سوءاً بسبب إصابتها بكورونا في الأيام الأخيرة، مشددة على أنها كانت توأم روحها وارتاحت من الألم وذهبت الى جنّة الرحمن.

 

وأكدت أن شقيقتها كانت "الجسر الوحيد الذي يربطها بوطنها الجزائر، ولا تعرف كيف ستعيش من دونها وهي وحيدة في فرنسا".

 

ودعت فلّة جمهورها الى طلب الرحمة لشقيقتها، معبّرة عن حزنها الشديد لأنها تحاول منذ مدة السفر من فرنسا الى الجزائر لرؤية أختها، ولكنها لم تستطع بسبب ظروف وباء كورونا.

المصدر: لها
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