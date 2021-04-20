بالتفاصيل.. إليكِ سعر إطلالة هيفا وهبي الكاجوال

أطلت الفنانة هيفا وهبي مؤخراً بلوك مميز أثار اهتمام الكثير من متابعات أخبار الموضة. وظهرت لهذا في فيديو نشرته على حسابها الخاص في تطبيق "إنستغرام" أثناء وجودها في كواليس تصوير برنامج "خمس نجوم" الذي يعرض على شاشة قناة MBC مصر.

وبدت في المقطع وهي تعتمد إطلالة كاجوال حيث اختارت سروال جينز وكنزة بتصميم بسيط. وأضافت إلى المجموعة سترة من الجلد من Saint Laurent ويصل سعرها في متجر Lyst الإلكتروني إلى 4551 دولاراً ونسقتها مع حقيبة ظهر بتصميم مميزة من Louis Vuitton وحذاء رياضي باللون الأبيض من توقيع علامة Phylosohpie بسعر يصل على أحد المتاجر الإلكترونية إلى 595 دولاراً.

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A post shared by Haifa Wehbe Fashion هيفاء وهبي (@haifawehbefashion)





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A post shared by Haifa Wehbe Fashion هيفاء وهبي (@haifawehbefashion)





يشار إلى أن هيفا تركز مؤخراً على الإطلالات الكاجوال .