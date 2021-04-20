5 أخطاء شائعة تؤثر على جمالك يوم زفافك.. تجنبيها

بالطبع ستحاولين فعل كل ما هو متاح لتبدي في أبهى جمالك يوم زفافك، وهذا قد يدفعكِ إلى تكثيف روتين العناية بشعرك وبشرتك، وأحياناً قد يدفعكِ إلى تجربة أشياء جديدة تحمل نسبة من المخاطرة. لكن هناك أخطاء شائعة تؤثر سلباً على جمالك يوم زفافك، وهي ما يجب عليكِ تجنبها تماماً، ويمكنكِ التعرف إليها من خلال السطور التالية.1- الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات التي تتضمن صبغاتالأطعمة والمشروبات التي تتضمن صبغات مثل الشوكولاتة الداكنة والتوت، يمكن أن تسبب اصفرار أسنانك، ما يؤثر على جمال ابتسامتك يوم زفافك، لذا تجنبيها أو حاولي الحد من تناولها خاصة خلال فترة ما قبل الزفاف.أيضاً يمكنكِ حجز جلسة تبييض أسنان، أو البحث عن منتجات طبية لتبييض الأسنان تصلح للاستخدام المنزلي، لتحصلي على أسنان ناصعة وابتسامة رائعة يوم زفافك.2- التسمير الزائدقد ترغبين في الحصول على لون برونزي لبشرتك قبل الزفاف، هذا لا يعرض جلدك للتلف فحسب، وإنما قد تحصلين على لون داكن أكثر من اللازم، ما يمنحكِ مظهراً غريباً في حفل زفافك، وهو خطأ غير قابل للتعديل، فلا داعي للمغامرة، والأفضل هو العناية ببشرتك لتحصلي على بشرة متوهجة بلونك الطبيعي.3- إزالة شعر خط البيكيني بالشمع لأول مرة قبل الزفافإذا كنتِ تخططين لإزالة الشعر بالشمع من خط البكيني، فابدئي بعملية الإزالة بهذه الطريقة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من الزفاف، والسبب هو أن هذه المنطقة الحساسة تصبح أقل إيلاماً في كل مرة من إزالة الشعر بالشمع، ولكن المرة الأولى تسبب الشعور بالألم والتهيج وعدم الراحة التي لا ترغبين فيها في يوم زفافك بالتأكيد.4- تغيير روتين العناية بشعرك أو بشرتك قبل الزفاف بفترة قليلةقد ترغبين في المزيد من العناية لبشرتك وشعرك، وقد ترغبين في استخدام منتجات أعلى سعراً، ولكن يجب أن تفعلي هذا قبل شهرين على الأقل من الزفاف، حتى لا يفاجئك أي منتج جديد بآثار جانبية تسبب لكِ ضرراً يحتاج إلى وقت لعلاجه.لذا فالأفضل هو الالتزام بروتين جمالك المعتاد، أو تجربة المنتجات الجديدة قبل الزفاف بفترة كافية.5- إزالة شعر الوجه بالشمع، أو قص الشعر أو صبغه قبل موعد الزفاف بيومينالقيام بأي إجراء مما سبق قبل موعد الزفاف مباشرة مخاطرة كبيرة، فقد تسبب إزالة شعر الوجه بالشمع بحدوث تهيج شديد أو حساسية لبشرتك، وقد تفاجئك قصة شعرك الجديدة أو لون الصبغة ولا تتقبلينها، لذا فإن مثل هذه الإجراءات الجمالية يجب تنفيذها قبل الزفاف بفترة كافية حتى يكون لديكِ الوقت الكافي لإصلاح أي ضرر.