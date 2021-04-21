هذا ما كشفته والدة حلا الترك عن الصلح مع ابنتها... وهذه عقوبتها البديلة للسجن

عبّرت منى السابر، والدة الفنانة الشابة حلا الترك، عن استيائها بسبب ما آلت إليه حالها وعدم قدرتها على جمع المبلغ المالي اللازم من أجل إنقاذها من عقوبة السجن. وجاء هذا خلال اتصال أجري معها ضمن حلقة من برنامج ET بالعربي.

وقالت إنه تم جمع ألفي دينار بحريني فيما المبلغ المطلوب هو 20 ألفاً. وتابعت أنها طلبت أن يتم استبدال عقوبة السجن بالعمل اليدوي، مضيفة: "للأسف الكل عارف إني رح أنسجن بما أن الحكم صدر والآن أنتظر استبدال العقوبة حسب ما تقدمت به من قبل مكتب الشيخة سلوى".

ولفتت إلى أن قيمة المبلغ المطلوب منها دفعه هو 20 ألف دينار بحريني. وذكرت أن بعض المشاهير تواصلوا معها ولم يتمكنوا من جمع المبلغ المطلوب. وأرجعت هذا إلى احتمال عدم وجود موافقة أمنية.

وأردفت: "ما في داعي لكل هذه الشوشرة وبنفس الوقت ما كنت عارفة هل في مساعدات أم لا وأنا تأملت وحصل العكس". وكشفت أن أي صلح مع ابنتها لم يحدث بعد مؤكدة أن أحداً لم يتدخل من أجل هذا وعلقت: "الشي النهائي هو إما أدفع المبلغ أو بنتي حلا الترك تتنازل عن القضية وهذا كل ما في القصة".