إلهام شاهين تتحدث عن الإجهاض وتوضح سبب رفضها بأن تصبح أماً (فيديو)

تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن إجهاضها لنفسها وحرمانها من الأمومة للأبد، وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس".

وقالت إنها لا تشعر بالحزن لأنها لم تصبح أمًّا، وأنها اختارت هذا الأمر بإرادتها مضيفة: "أنا مش عايزة أبقى أم بإرادتي لإني مش عايزة اتحمل مسؤوليات انا بهرب لأن الامومة مسؤولية صعبة".

أما فيما يتعلق بتحملها المسؤولية تجاه أشقائها قالت إلهام شاهين: "الأم غير يعني أمي أكيد كانت شايلاني أكتر بكتير من تفكيري في مسئولية إخواتي ومش أنا بس اللي شايلاهم هما كمان شايلني".

وتطرقت للحديث عن إجهاضها لنفسها وأشارت إلى أنها اتخذت هذه الخطوة بالاتفاق مع الطرف الآخر على الطلاق ولأنها شعرت بعدم الاستقرار في علاقتها بزوجها في ذلك الوقت.