المرأة

نصائح للحامل في الشهر السابع في رمضان

Lebanon 24
21-04-2021 | 23:00
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الشهر السابع من الحمل- الأسبوع 25-28 – من الشهور الغير آمنة في الحمل؛ حيث تمر الأم وجنينها بتغيرات هائلة وفي هذه المرحلة تحتاج للحفاظ على نظام غذائي صحي يتناسب مع احتياجاتها لإتمام هذا الحم ، ولا توجد أبحاث علمية تقدم إجابة واضحة حول سلامة وآمان الصيام في هذا الشهر، بل وانقسم فريق الأطباء إلى مجموعتين، الأولى تنصح بعدم الصيام للبقاء بالجانب الآمن، ومجموعة ثانية ترى أن الصيام لا يؤثر على صحة الأم والجنين.

1-حالة الأم الحامل في الشهر السابع

لا مانع من الصيام في الشهر السابع إذا كانت تتناول احتياجاتها الغذائية خلال ساعات الإفطار، وإذا كانت لا تعاني من أي مرض قد يهدد صحة الحمل وكان وزنها صحي وجسمها يحتوي على مخزون كافِ من الطاقة


بينما قد يكون الصيام مضر وغير آمن إذا كانت الأم تعاني من مرض السكري أو الإصابة بسكري الحمل بوقت سابق ويُعزى الأمر لأن الصيام قد يؤثر على مستوى السكر في الدم وانخفاضه ممّا قد يُصيب الحامل بالجفاف

2-حالات تمنع صيام الحامل في الشهر السابع

لصيام في أشهر الصيف أكثر صعوبة ممّا هو عليه في الشتاء؛ وذلك نتيجةً لارتفاع درجات الحرارة طوال فترة الصيام، كما أن هناك بعض العلامات التحذيرية التي يجب الانتباه إليها واستشارة الطبيب بخصوصها تجنبًا لأي آثار جانبية قد تهدد الحمل مثل:


إذا كانت الحامل لا تكتسب وزناً كافياً أو تخسر وزناً، مما قد يضرّ بالطفل
 إذا انخفضت مستويات السكر بالدم لديها
 إذا كانت تشعر بالعطش الشديد ويقلّ التبول لديها
إذا أصبح لون البول داكنًا، فجميعها أعراض تدل على: الجفاف
كل هذا يجعل الحامل أكثر عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية
 وقد تسبب الصداع والدوار أو الإغماء أو التعب

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