المرأة

ياسمين صبري في ذكرى زواجها.. تقلد إطلالة اعتمدتها هيفا وهبي منذ 6 سنوات

Lebanon 24
22-04-2021 | 15:00
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منذ أن تم الإعلان عن علاقة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة وحتى بعد زواجهما، لاحظ كثيرون أن ياسمين تعتمد في بعض الأحيان لوكات مشابهة لأخرى اعتمدتها الفنانة هيفا وهبي.

منذ أيام، نشرت ياسمين صورة لها برفقة زوجها احتفالًا بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما، ﻿وأطلت في الصورة مرتدية سروال جينز مع قميص جينز من. وما هي إلا ساعات، حتى انتشرت صورة لهيفا نشرتها منذ 6 سنوات كانت ترتدي فيها نفس الملابس، ولكن بتدرج الأزرق الأغمق.﻿

 

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)




ياسمين قلدت هيفا بهذه الإطلالة ليس باختيار الملابس فحسب، بل أيضًا بطريقة تنسيقها، حيث أنها طَوَت طرف كل كم من القميص، ﻿حتى أنها اعتمدت وضعية جلوس مشابهة.

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

المصدر: ياسمينا
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