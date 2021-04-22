غادة عبد الرازق تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بفستان زفاف (صور)

حرصت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق على تشويق جمهور مسلسلها "لحم غزال" وكشفت جانبًا من كواليس الحلقة العاشرة، التي من المقرر عرضها مساء اليوم الخميس على قضائية mbc مصر.

ونشرت عبد الرزاق صوراً لها بصفحتها على "فيسبوك" مرتدية فستان زفاف نال إعجاب متابعيها على "السوشيال ميديا" .

وكشفت غادة عن مصمم فستان الزفاف، وهو الفنان العالمي هاني البحيري والاستايلست منى الزرقاني. وتزايدت توقعات الجمهور حول شخصية الفنان الذي من المقرر أن يكون العريس في الحلقة العاشرة .

من جانبه أعرب مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري عن سعادته بإصرار النجمة غادة عبد الرازق على أن يقوم بتصميم الفستان الذي تظهر به خلال زفافها بمسلسل "لحم غزال"، حيث استغرق تصميمه ثلاثة أشهر تخللها العديد من البروفات وخلال فترة تنقلها من القاهرة لبيروت لاستكمال تصوير مشاهدها.

"لحم غزال" من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، بطولة غادة عبدالرازق، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، عارفة عبدالرسول، أحمد خليل، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، شريف دسوقي، خالد محمود ووليد فواز.