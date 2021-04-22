18
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
مشهد نسرين طافش داخل المستشفى في "المداح" يورطها مع الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
22-04-2021
|
21:00
A-
A+
A+
A-
سبب مشهد تمثيلي للنجمة السورية نسرين طافش، من الحلقة التاسعة من مسلسل "المداح"، الذي تقوم ببطولته إلى جانب النجم المصري حمادة هلال، وهي داخل المستشفى في حالة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، ظهرت نسرين طافش التي تجسد شخصية "رحاب" في العمل وهي ترقد على سرير الشفاء بسبب تعرضها لانهيار عصبي، إثر وفاة والدها "الحاج غالب" مقتولاً.
وكانت نسرين طافش في المشهد تتجاوب مع حمادة هلال عندما قام بزيارتها وكذلك بعض أقربائها، وهي لا تبدو عليها علامات الانهيار بينما كانت تضع مكياجاً كاملاً، ولم تزل الرموش من عينيها.
وبدت نسرين طافش بكامل أناقتها، ولم يتأثر المكياج الذي كانت تضعه بالحادث مطلقاً، بينما تجاوبت مع اتهام حبيبها "صابر" بأنه وراء مقتل والدها عندما ألمح أقرباؤها إلى ذلك.
وتفاعل الجمهور مع المقطع الذي جرى تداوله من الحلقة، معترضين على عدم انتباه المخرج لمثل تلك الصغائر، لأنه في الواقع حال تعرض أي فتاة لمثل ذلك الموقف لا تكون بتلك الطريقة وهو ما تسبب في ضجة واسعة وورط نسرين طافش مع جمهورها.
يذكر أن مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، ومحمد عز، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.
تابع
الأكثر قراءة
للبنانيين المترددين بأخذ "أسترازينيكا".. "فايزر" قريباً في الأسواق ولكن!
Lebanon 24
للبنانيين المترددين بأخذ "أسترازينيكا".. "فايزر" قريباً في الأسواق ولكن!
08:45 | 2021-04-22
22/04/2021 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف بارز اتخذ هذا الاجراء
Lebanon 24
مصرف بارز اتخذ هذا الاجراء
08:30 | 2021-04-22
22/04/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرعة جنونية.. حادث سير مروع يقتل نجل رجل أعمال عربي (صورة)
Lebanon 24
سرعة جنونية.. حادث سير مروع يقتل نجل رجل أعمال عربي (صورة)
16:45 | 2021-04-22
22/04/2021 04:45:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميدل إيست آي" عن لبنان: الحرب على الباب؟
Lebanon 24
"ميدل إيست آي" عن لبنان: الحرب على الباب؟
16:00 | 2021-04-22
22/04/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة سارة الى عمال لبنان "العاطلين عن العمل"
Lebanon 24
مفاجأة سارة الى عمال لبنان "العاطلين عن العمل"
15:37 | 2021-04-22
22/04/2021 03:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
23:00 | 2021-04-22
تغيّر كبير في شكل ممثلة شهيرة يثير حيرة الجمهور (صور)
18:00 | 2021-04-22
غادة عبد الرازق تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بفستان زفاف (صور)
15:00 | 2021-04-22
ياسمين صبري في ذكرى زواجها.. تقلد إطلالة اعتمدتها هيفا وهبي منذ 6 سنوات
12:00 | 2021-04-22
دانييلا رحمة على كورنيش المنارة مع الطفلة خلود.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
09:00 | 2021-04-22
ميريام فارس بإطلالة ساحرة.. كشفت عن ألبومها بعد غياب 6 سنوات (فيديو)
06:00 | 2021-04-22
4 نصائح للنساء لفقدان الوزن بعد سن الأربعين... ما هي؟
فيديو
الجراد في عرسال...وبكر الحجيري يناشد المعنيين (فيديو)
Lebanon 24
الجراد في عرسال...وبكر الحجيري يناشد المعنيين (فيديو)
23:47 | 2021-04-22
23/04/2021 02:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد نسرين طافش داخل المستشفى في "المداح" يورطها مع الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
مشهد نسرين طافش داخل المستشفى في "المداح" يورطها مع الجمهور (فيديو)
21:00 | 2021-04-22
23/04/2021 02:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس.. شاحنة غاز تتحرك بلا سائق نحو منحدر! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس.. شاحنة غاز تتحرك بلا سائق نحو منحدر! (فيديو)
18:00 | 2021-04-22
23/04/2021 02:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact