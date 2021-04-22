المرأة

مشهد نسرين طافش داخل المستشفى في "المداح" يورطها مع الجمهور (فيديو)

Lebanon 24
22-04-2021 | 21:00
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سبب مشهد تمثيلي للنجمة السورية نسرين طافش، من الحلقة التاسعة من مسلسل "المداح"، الذي تقوم ببطولته إلى جانب النجم المصري حمادة هلال، وهي داخل المستشفى في حالة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، ظهرت نسرين طافش التي تجسد شخصية "رحاب" في العمل وهي ترقد على سرير الشفاء بسبب تعرضها لانهيار عصبي، إثر وفاة والدها "الحاج غالب" مقتولاً.
وكانت نسرين طافش في المشهد تتجاوب مع حمادة هلال عندما قام بزيارتها وكذلك بعض أقربائها، وهي لا تبدو عليها علامات الانهيار بينما كانت تضع مكياجاً كاملاً، ولم تزل الرموش من عينيها.
وبدت نسرين طافش بكامل أناقتها، ولم يتأثر المكياج الذي كانت تضعه بالحادث مطلقاً، بينما تجاوبت مع اتهام حبيبها "صابر" بأنه وراء مقتل والدها عندما ألمح أقرباؤها إلى ذلك.

وتفاعل الجمهور مع المقطع الذي جرى تداوله من الحلقة، معترضين على عدم انتباه المخرج لمثل تلك الصغائر، لأنه في الواقع حال تعرض أي فتاة لمثل ذلك الموقف لا تكون بتلك الطريقة وهو ما تسبب في ضجة واسعة وورط نسرين طافش مع جمهورها.
يذكر أن مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، ومحمد عز، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.
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