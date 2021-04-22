تغيّر كبير في شكل ممثلة شهيرة يثير حيرة الجمهور (صور)

تناقل بعض الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" صوراً جديدة للفنانة السورية قمر خلف أثارت اهتمام عدد كبير من المتابعين، وتبين أنها التُقطت في كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل "سوق الحرير" حيث تؤدي دور "خديجة".



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وأكثر ما أثار الاهتمام، التغير الكبير في شكل قمر وفقدانها الواضح للوزن. وهو ما أشارت إليه غالبية التعليقات والتي كُتب فيها: "نحفانة كتير" و"قمر اسم على مسمى" و"حليانة" و"ما أحلى النحافه عليها" و"أديش متغيرة ما عرفتها".

ويُشار إلى أن المسلسل يتناول الحياة في مدينة دمشق في مرحلة الخمسينيات، ويسلّط الضوء على العديد من الإنجازات، كما على حقبة الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والفني والثقافي التي شهدتها البلاد آنذاك.



ويعتمد العمل في جزئه الثاني على الشخصيات الرئيسة التي ظهرت في الجزء الأول، وساعدت على تحقيق نسبة مشاهدة عالية. ويشارك فيه كلٌ من الفنانين: بسام كوسى، سلوم حداد، كاريس بشار، نادين تحسين بك، فادي صبيح، قمر خلف، ميلاد يوسف، عبد الهادي صباغ، وفاء موصللي، نزار أبو حجر، يزن خليل، علاء قاسم، أمانة والي، وائل زيدان، أحمد رافع، حين عويتي، ويزن السيد.