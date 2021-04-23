نصائح للحفاظ على لون شعرك لفترة أطول بعد صباغته

كشف مصفف الشعر البريطاني روب زلابكا، عن الطرق التي يمكن من خلالها الحفاظ على لون الشعر لفترة أطول بعد صباغته.

وفي ما يلي أهم هذه الطرق، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية:

الامتناع عن غسل الشعر لمدة 72 ساعة بعد صبغه



تحتوي كل خصلة شعر على مسام صغيرة تفتح وتغلق، تسمى بشرة الشعر. تفتح هذه المسام أثناء عملية الصباغة لامتصاص اللون الجديد وتستغرق وقتًا لإغلاقها. إذا قمت بغسل شعرك في غضون 72 ساعة من صباغته، يمكن أن يتلاشي جزء من الصبغة قبل أن يتاح للمسام الإغلاق.

تقليل درجة الحرارة عند غسل الشعر

يساعد خفض درجة حرارة الدش إلى درجة حرارة فاترة عند الغسيل على تجنب تساقط الصبغة من شعرك.

اتركي الشعر يجف في الهواء



يمكن أن يؤدي تجفيف الشعر على درجة حرارة عالية إلى إتلاف الجلد واللون، لذلك اتركي شعرك يجف بشكل طبيعي بدلاً من ذلك.

تجنب الحرارة

تنتج الغدد الدهنية في الشعر زيوتًا طبيعية تحمي شعرك من الحرارة والعناصر الضارة الأخرى. لذا فإن فرد شعرك بعد غسله على الفور لا يمنح وقتًا لتكوين هذه الزيوت الواقية، مما يتسبب في تجعد الشعر وإتلاف صبغات اللون.

اغسلي شعرك بالماء



لتجنب فقدان لون الشعر، اشطفيه بالماء فقط ولا تضيفي أي منتج آخر إليه، سيحافظ هذا على اللون والزيوت الطبيعية، مما يؤدي إلى شعر أكثر صحة وحيوية.