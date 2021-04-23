المرأة

كورونا والنساء الحوامل.. دراسة تدق ناقوس الخطر

Lebanon 24
23-04-2021 | 09:00
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ذكرت دراسة أجريت في عدد من البلدان أن النساء الحوامل المصابات بكوفيد-19 لديهن مخاطر أعلى للوفاة والإقامة في العناية الفائقة والولادة المبكرة ومضاعفات أخرى.

ونُشرت النتائج، الخميس، في "مجلة الجمعية الطبية الأميركية لطب الأطفال"، والتي رددت ما ورد في دراسات أصغر.


ويسبب الحمل تغيرات مختلفة في الجسم قد تجعل المرأة عرضة للأذى من فيروس كورونا.

ويمكن للمرأة الحامل أن تحصل على بعض الحماية من خلال التطعيم، حيث تشير الأدلة الحديثة إلى أن لقاحي مودرنا وفايزر آمنان للاستخدام أثناء الحمل.

إشارة الى أن البحث شمل نساء من 18 دولة، بما فيها الولايات المتحدة وأميركا الوسطى والجنوبية وأوروبا وآسيا وإفريقيا.
كما شملت الدراسة حوالي 700 امرأة حامل مصابة بكوفيد-19 و1400 امرأة غير مصابة.

وتمت رعاية البحث من قبل صندوق أبحاث في جامعة أكسفورد، حيث يعمل المؤلفون الرئيسيون للدراسة.

المصدر: "سكاي نيوز
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