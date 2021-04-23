المرأة

شقيقة ديانا كرازون تكشف زيادة وزنها بعد أشهر من حملها... هكذا بدت (فيديو)

Lebanon 24
23-04-2021 | 12:00
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نشرت زين كرازون، شقيقة الفنانة الأردنية ديانا كرازون، من خلال حسابها الخاص في تطبيق "سناب شات"، فيديو جمعها والأخيرة بعد أشهر قليلة على إعلان حملها.

 

وظهرت ديانا في المقطع وقد بدت على وجهها التغييرات التي فرضها الحمل. وكشفت زين في هذا السياق أن شقيقتها اكتسبت الوزن وأن بطنها برز بشكل واضح، قبل أن تدعوها ديانا خجلاً إلى التوقف عن الكلام متوجهة إلى المتابعين بالتهنئة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

 

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وحاز الفيديو اهتمام الكثير من هؤلاء وتعرضت زين للكثير من الانتقادات بسبب طريقة تصرفها وحقق على أحد تلك الحسابات أكثر من 76 ألف مشاهدة.

 

ويشار إلى أن ديانا أعلنت في شهر شباط  الماضي  حملها بمولودها الأول من زوجها الإعلامي الأردني معاذ العمري بطريقة مبتكرة حيث نشرت فيديو لأغنية جديدة أطلقتها لمناسبة يوم الحب بعنوان "هو مين". وظهر زوجها في الكليب الذي تضمن صوراً ومقاطع التقطت لهما خلال حفل زفافهما وفي شهر العسل، لتنهي كرزون المقطع وهي تضع يدها على قلادة ذهبية لإمرأة حامل.

المصدر: لها
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