شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وتوّجه لها رسالة مؤثرة

نشرت الفنانة شريهان على حسابها الخاص بإنستغرام صورة لها مع ابنتها لولوة وجهت من خلالها رسالة عاطفية لها بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت شريهان: "لولوة يا من سمعت منها أعظم وأجمل كلمة في الوجود "ماما" .. يا أعظم هدايا الرحمن ليا، يا من أكرمني وكرمني ربي سبحانه وتعالى بها، يا دعوة أمي المستجابة وحلم جدتك الذي لم تلمسه أو تراه ويا حلمي أنا لنفسي والذي تمنيت أن يصبح واقع، كم أنا فخورة بأنكِ أنتي إبنتي أنا، صغيرتى الرائعة العاقلة المسؤولة القوية. قلب والدتك يشكرك فلقد كنتي بالرغم من صغر سنك إبنتي الجميلة الرائعة المؤمنة الراضية والحارسة الصبورة".

وأضافت: "أشكرك يا من حولتي معي الكثير من محني إلى منح عظيمة، وكنتي كثيراً أنتي قوة إرادتي وعزيمتي وإصراري وابتسامتي وأيضاً دوائي المستحيل .. تصدقي حبيبتي اني حاسبة عمرك بالثواني وفي يوم ميلادك، بولدك من قلبي تاني!! .. تصدقي إن يوم ميلادك هو برضه يوم ميلادي يعني إنتى مولوده معايا واد بعض يوم بيوم، علشان برضه ف نفس اليوم الأم إتولدت جوايا !! .. تصدقي إن أنا فرحتي مش زي فرحة أي أم؟ ولو حتي قالوا "عادي" شعور بتحسه كل أم !! .. أنا فرحتي لها شكل تانى و معنى تاني .. شعور مش عادى!! .. تصدقي إن أنا سامعة صوت ضحكة الشمعة السنة دي".

وتابعت: كل عيد ميلاد حبيبتي وأنتى بخير . سعيدة . ناجحة . قوية . صادقة . محققه ذاتك . هادئة . في راحة بال . و ربك سبحانه وتعالي ووالدك وضميرك راضي عَنك .. أما أنا .. فقلبي راضي ومتشرف وفخور بيكي. يا اجمل وأعظم هدايا الرحمن ليا .. بحبك، بعينك أرى الحياة يا أجمل إبتسامة أعادت لقلبي الحياة.

يذكر أن شريهان عادت لجمهورها في رمضان الحالي بتقديم إعلان دعائي لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى، ظهرت فيه وهي ترقص بمهاراتها الاستعراضية، وتكشف عن مدى إصرارها وتحديها الظروف، حقق الإعلان المتعة البصرية التي تعودنا عليها مع شريهان على مدار سنوات فظهرت الاستعراضات مبهرة ولفتت أنظار جمهور المتعطش لرؤيتها.