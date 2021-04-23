دنيا بطمة بلوك مختلف تماماً والجمهور يسأل عن سرّ جمالها (صورة)

فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة متبايعها بأحدث إطلالة لها، وهو ما ظهر من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص في تطبيق "إنستغرام" وبدت فيها بإطلالة مميزة على مستوى الملامح والمكياج.

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A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)





وهذا ما ركزت عليه العديد من تعليقات المتابعين الذين تساءلوا عن سرّ هذه الإطلالة الجميلة وتحدث بعضهم عن التجميل وآخرون عن الفوتوشوب. ومما كتبه هؤلاء: "الصراحة و بدون منازع تضلين أجمل وأروع فنانة بالمغرب" و"دنيا يالوردة وعليك يطيح الندى" و"ممكن سؤال شو هالجمال؟ ماشاء الله" و"هاد المكياج والشعر خطير فكرني في إطلالاتك في برامج الكويت" و"إيش ها الجمال" و"لدارت ليك المكياج الله يعطيها الصحة جاك غزال دندن" و"عرفتي هاد المشطة كتبدلك كلياً خطيرة".

يشار إلى أن دنيا تلفت الأنظار مؤخراً بسبب أحدث إطلالاتها حيث تعتمد الأساليب المختلفة من خلال ارتداء ملابس الكاجوال أو تلك الخاصة بالمناسبات أو الظهور بالعباءة والقفطان مراعاة لأجواء شهر رمضان.