حقائق عن العائلة الملكية... كيت أول عروس جامعية وإليزابيث ملكة بالصدفة

تنتشر أخبار العائلة الملكية البريطانية السياسية، وأحياناً الخلافات بينهم، ويحرص الكثير على متابعتها، مثل تصريحات الأمير هاري وزوجته عن عنصرية العائلة فى التعامل مع طفلهما قبل ولادته، وفى الماضى عن خيانة تشارلز لديانا فى الصحف والمجلات والقنوات الإخبارية، ولكن توجد بعض الأسرار الخاصة التى لا يعرفها الكثير عن العائلة الملكية البريطانية، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "insider".



غير مسموح لأفراد العائلة بالتقاط صور ذاتية أو توقيع

لا يُسمح لأفراد العائلة الملكية بالتوقيع للعامة على تذكارات خوفًا من الاحتيال والنصب، لكن ميجان ماركل، كسرت هذه القاعدة من قبل في ظهورها العلني الأول مع الأمير هاري، كما تمنع الأسرة إلتقاط صور "سيلفي"، ويبدو هذا القرار يعود للملكة إليزابيث التى رفضت هذا الاتجاه خوفاً للتعرض لمخاطر أمنية.



كيت ميدلتون أول عروس ملكية حاصلة على شهادة جامعية

حصلت الأميرة، كيت ميدلتون، على درجة علمية في تاريخ الفن من جامعة سانت أندروز، نفس الجامعة التى تخرج فيها الأمير ويليام عام 2005، ثم ميجان ماركل الحاصلة على درجة علمية في المسرح والدراسات الدولية من جامعة نورث وسترن في عام 2003.



إليزابيث أصبحت ملكة بسبب تنازل عمها

لولا تنازل الملك إدوارد السابع عن العرش بشكل غير متوقع في عام 1936، ليتزوج من أميركية، وتولي شقيقه والد الملكة إليزابيث، الملك جورج السادس، لم تكن إليزابيث ستصبح ملكة بريطانيا، حيث أدى هذا الأمر إلى تتويج إليزابيث فى عام 1953.



العائلة كانت لا تمتلك لقب

قبل عام 1917 لم يكن للعائلة المالكة لقب عائلي، حتى أطلق جورج الخامس لقب وندسور على اسم العائلة، وعندما تولت الملكة إليزابيث منصب الملكة، أرادت هى والأمير فيليب أن يتبنى أحفادهما، الذين ليس لديهم ألقاب ملكية مناسبة مثل صاحب السمو الملكي أو الأمير أو الأميرة، الاسم الأخير مونتباتن - وندسور لتمثيل علاقتهم ببيت وندسور.



الملكة تستخدم طلاء أظافر واحد فقط

تستخدم الملكة إليزابيث الثانية، طلاء أظافر واحد وهو "Essie's Ballet Slippers"، وسعره 9 دولارات، منذ عام 1989 وترفض استخدام أى نوع غيره.



ممنوع على الأسرة تناول المحار

بعض أفراد الأسرة لا يتبعون هذه القاعدة بدقة، إلا أنها قاعدة فرضت كإجراء وقائي لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائى.



الملكة ليست مطالبة برخصة قيادة أو جواز سفر

لا تمتلك الملكة رخصة القيادة أو جواز السفر، على الرغم من أنها قادت السيارة مرات عديدة وسافرت إلى أكثر من مائة دولة.