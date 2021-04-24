المرأة

ملكات جمال لبنان بفساتين الزفاف... من الأجمل؟ (صور)

Lebanon 24
24-04-2021 | 09:00
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تحظى إطلالات ملكات جمال لبنان في حفلات زفافهن بإعجاب الكثير من المتابعين ونقاد الموضة، تعرفي الى الفساتين التي ارتدينها، وغوصي في تفاصيلها الفاخرة.

سالي جريج

 



تألقت ملكة جمال لبنان للعام 2014، سالي جريج، في حفل زفافها بفستان في منتهى الرقي، الفخامة والأناقة، وهو من إبداع المصمم اللبناني العالمي طوني ورد. خياطة هذا الفستان المذهل تطلبت أكثر من 380 ساعة من العمل اليدوي.

فاليري أبو شقرا

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إطلالة فاليري أبو شقرا في يوم زفافها تصدرت العناوين، وذلك بسبب فستانها الذي أذهل الأنظار، صممته المديرة الإبداعية لدار Dior، ماريا غراتسيا كيوري، خصيصًا لها. 

نادين ويلسون نجيم

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تميزت ملكة جمال لبنان للعام 2007، نادين ويلسون نجيم، في يوم زفافها بفستان مميز من توقيع حسين بظاظا، وهو بقصة ناعمة من الساتان الفاخر، تزين خصره بتطريزات جميلة. وقد أرفق مع كاب طويل من الدانتيل، جعل إطلالتها في غاية الروعة والأنوثة.

يارا خوري

 

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لفتت ملكة جمال لبنان للعام 2011، يار خوري، الأنظار بفستانها الذي ارتدته في حفل زفافها، وهو من تصميم اللبناني العالمي إيلي صعب، وقد منحها إطلالة ملوكية بامتياز، بفضل قصة تنورته الواسعة والتفاصيل الفخمة التي زينته، وما ضاعف جمالها، لونه، إذ اختارته الأبيض المائل إلى الرمادي.

المصدر: ياسمينا
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