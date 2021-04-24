يسرا أمام المهمة المستحيلة في "حرب أهلية"

مع مرور حلقات مسلسل "حرب أهلية"، تتورط مريم (يسرا) في مشكلة أكثر تعقيداً من التي قبلها، ويبدو أنها أمام مهمة مستحيلة وهي الخروج من كل المآزق المحيطة بها وصولاً إلى الحلقة الأخيرة من أحداث المسلسل.ففي الوقت الحالي، يوسف (باسل خياط) طبيبها النفسي بعد أن أقنع مريم بالزواج، ثم انفصل عنها بعد أن استولى على المستشفى الخاص بها، كذلك بدافع الغيرة، فإن ابنتها تمارا (جميلة عوض) تدبر مكيدة لنور (مايان) التي تعيش مع مريم في البيت نفسه وتعاملها مثل ابنتها، أيضاً زوجها السابق عزيز (رشدي الشامي) يستمر في مضايقتها وشحن ابنتها تمارا من ناحيتها.التساؤل الذي يدور مع تعقد أحداث المسلسل، هو كيف يمكن أن تستعيد مريم المستشفى بعد أن تم توثيقها باسم يوسف؟ كذلك ما سيكون رد فعلها حين تعلم بما تقوم به تمارا؟ وهل ستصلح علاقتهما بعضهما ببعض؟في المسلسل، تؤدي يسرا دور مريم، وهي امرأة ثرية، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كذلك تعيش معها في المنزل نور (مايان السيد) التي تعاملها مثل ابنتها، وحتى الآن لا نعرف طبيعة صلة القرابة بينهما."حرب أهلية" من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل غروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.