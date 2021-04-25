المرأة

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ايلا.. شاهدوا كم كبرت (صور)

Lebanon 24
25-04-2021 | 09:00
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احتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها "ايلا" العاشر بأجواء عائلية مميزة.

 

ونشرت نانسي عبر حسابها على انستغرام صورا من المناسبة وعلقت عليها بالقول: "بعيدك يا كل الحلا، يا روح قلبي، يا أجمل إنجازاتي وعد  عليّ ضلّ حدك لآخر العمر. دعم، خْيال، و سند سنة ورا سنة ورا سنة، بحبك لتخلص الدني ".

 

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)


 

يُذكر ان نانسي شاركت مؤخرا في إعلان لشهر رمضان إلى جانب الفنان المصري أمير كرارة خاص بإحدى شركات الاتصالات في مصر، وحقق نجاحاً كبيراً ونال إعجاب المشاهدين والمتابعين بعد عرضه.

 

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