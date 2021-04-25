نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ايلا.. شاهدوا كم كبرت (صور)

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها "ايلا" العاشر بأجواء عائلية مميزة.

ونشرت نانسي عبر حسابها على انستغرام صورا من المناسبة وعلقت عليها بالقول: "بعيدك يا كل الحلا، يا روح قلبي، يا أجمل إنجازاتي وعد عليّ ضلّ حدك لآخر العمر. دعم، خْيال، و سند سنة ورا سنة ورا سنة، بحبك لتخلص الدني ".

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A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)





يُذكر ان نانسي شاركت مؤخرا في إعلان لشهر رمضان إلى جانب الفنان المصري أمير كرارة خاص بإحدى شركات الاتصالات في مصر، وحقق نجاحاً كبيراً ونال إعجاب المشاهدين والمتابعين بعد عرضه.