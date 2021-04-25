بعدما أثارت الجدل بتصرفها مع ابنها خالد.. أصالة توجه رسالة لأولادها (صورة)

شاركت الفنانة السورية أصالة نصري منشوراً جمعها بأبنائها خالد وشام الذهبي وآدم وعلي العريان، موّجهة لهم رسالة تحمل الكثير من عاطفة الأمومة، بعد وقت قليل على حذف منشورها المثير للجدل بحق خالد ابنها من طليقها أيمن الذهبي.

وكتبت أصالة: "الله يحفظ كل أولادكم وترون أحلامكم فيهم، ويكونوا سندا لكم وأهل وأحلى أصحاب ويكونوا كبارا في عيون الناس ومع أولادكم وأولادي".

وأضافت: "ابني لودي الذي يبهرني بحكمته وطموحه وقلبه الذي هو مثل الفل ومحبّته التي تملأ علينا الدنيا وحنانه علينا، كل واحد فيكم يملك بنفسه قلبي وروحي وكلكم كل السعادة وكل الأمان".

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واختتمت منشورها: "أنتم النور في حياتي وفيكم أرى كل الحلا ولو قصّرت بالتعبير مع أي أحد منكم، أعدكم المرات القادمة، لن أنسى أن أقول كم أنا متعلقة بكل واحد فيكم وكأنه لوحده هو الدنيا بأكملها"، وأكملت: "أحبك لودي، احبك شامي، أحبك عليني وأحبك أدومي". وختمت أصالة تعليقها بعبارة: "أنا أحب الدنيا لأنكم فيها أولادي".

وكانت أصالة أحدثت أصالة الضجة مجدداً بسبب فيديو ظهرت فيه أصالة بشعر منكوش خلال طلبها من خالد الرد عليها، بعدما هاتفته 6 مرات من دون نتيجة.