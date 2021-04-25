ريما فقيه تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة.. وتحتفل مع زوجها بمناسبة عائلية (صور)

نشرت ملكة جمال أميركا السابقة ريما فقيه صورة عبر حسابها على "انستغرام" ظهرت فيها بإطلالة ساحرة.

وارتدت ريما فستاناً باللون الذهبي واعتمدت ماكياجا ناعما. وقد لاقت الصورة استحسان متابعيها.

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من جهة أخرى، احتفلت ريما بعمادة ابنتها الصغرى أميرة.

ونشرت ريما صورة مع زوجها المنتج العالمي وسيم صليبي وابنتها أميرة.

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وانتخبت ريما عام 2010 ملكة جمال أميركا وهي من بلدة صريفا اللبنانية، وفي عام 2016 تزوجت من صليبي وأنجبت 3 أولاد هم ريما وجوزيف وأميرة.