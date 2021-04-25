المرأة

ريما فقيه تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة.. وتحتفل مع زوجها بمناسبة عائلية (صور)

Lebanon 24
25-04-2021 | 12:00
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نشرت ملكة جمال أميركا السابقة ريما فقيه صورة عبر حسابها على "انستغرام" ظهرت فيها بإطلالة ساحرة.

 

وارتدت ريما فستاناً باللون الذهبي واعتمدت ماكياجا ناعما. وقد لاقت الصورة استحسان متابعيها.

A post shared by Rima Fakih Slaiby (@rimafakih)


 

من جهة أخرى، احتفلت ريما بعمادة ابنتها الصغرى أميرة.

 

ونشرت ريما صورة مع زوجها المنتج العالمي وسيم صليبي وابنتها أميرة.

 

A post shared by Rima Fakih Slaiby (@rimafakih)


A post shared by Wassim Slaiby - CEO SAL (@salxo)


 

وانتخبت ريما عام 2010 ملكة جمال أميركا وهي من بلدة صريفا اللبنانية، وفي عام 2016 تزوجت من صليبي وأنجبت 3 أولاد هم ريما وجوزيف وأميرة.

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