المرأة

فنانة عربية شهيرة: "مش لاقية حد يطلقني" (فيديو)

Lebanon 24
25-04-2021 | 18:00
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كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي، عن تطورات أزمتها مع زوجها ووالد أولادها، بعد تفاقم المشاكل بينهما، مؤكدة أنه لا يوجد حل لخلعه، لأن ذلك يجعلها تغير ملتها.

 

ونشرت هالة مقطع فيديو على حسابها الشخصي بـ"إنستغرام" أثناء وضعها للمكياج، قائلة: "مش لاقية حد يطلقني.. أصحابي أشرار بيصوروني في حالات الانسجام قولوا يا رب دعواتكم".

 

A post shared by Hala Sedki (@halasedkiofficial)


 

وردَّت إحدى متابعاتها قائلةً: "عسل من يومك هم وانزاح وارتحتي"، لترد عليها هالة قائلة: "أبدا لسه ما طلقش ده شو إعلامي علشان يشتهر ويبسط القطة اللي معاه".

 

وعن إمكانية سفرها إلى أميركا حتى تنتهي من إجراءات الطلاق، قالت هالة صدقي في تعليقاتها مع جمهورها على "إنستغرام": "للأسف لازم أتواجد في أميركا 6 شهور على الأقل وبما أنه مانع الولاد من السفر ورافض يجدد الباسبورات الأمريكية بتاعتهم عكس الكلام اللي بيهلل فيه بفيديوهاته الفاشلة فهو بس اللي يقدر يطلق هناك".

 

وردت هالة صدقي على سؤال إحدى متابعاتها، والتي قالت لها: "سهلة جدًا، اخلعيه زي ما خلعتِ اللي قبله، ولا تزعَّلي نفسك"، لتجيب هالة: "صعب أغيَّر الملة".

 

وكانت الفنانة هالة صدقي، قد أكدت أن جميع التجارب الزوجية التي تعرضت لها فاشلة، وأزواجها فاشلون، وهي الوحيدة التي لم تكن فاشلة في هذه التجارب، قائلة: "لن أتزوج مرة أخرى، والزواج قصة صعبة جدًا، وأولادي وعائلتي يمثلون لي الكثير".

المصدر: لها
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