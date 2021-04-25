المرأة

متابعة تستفز كارمن لبّس... وهكذا ردّت عليها

Lebanon 24
25-04-2021 | 21:00
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استفزت إحدى المتابعات الممثلة اللبنانية كارمن لبّس، وعلّقت على مسلسل "عشرين عشرين" بالقول: "معقول انا الوحيدي يلي حسيت هل مسلسل في اهانه للاسلام؟ ان بس الاسلام هني يلي ارهابيه؟"

فردت لبّس على المتابعة وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "عالأرجح مش بس انتي للأسف وحتى لو بمسلسل تاني الارهابي فيه من غير ديانة كمان كان في ناس من ديانته رح تحس هيك وتعترض.. ايمتى رح نخلص بقى من هالمواضيع؟ ليش ما منستمتع بالعمل المكتوب بدون ما نفكر انو في من وراه قصد الإساءة لطرف معين؟!!؟؟!؟!!؟؟"

عالأرجح مش بس انتي للأسف🤦🏻‍♀️ وحتى لو بمسلسل تاني الارهابي فيه من غير ديانة كمان كان في ناس من ديانته رح تحس هيك وتعترض.. ايمتى رح نخلص بقى من هالمواضيع؟ ليش ما منستمتع بالعمل المكتوب بدون ما نفكر انو في من وراه قصد الإساءة لطرف معين؟!!؟؟!؟!!؟؟🤦🏻‍♀️ https://t.co/xgR5clfbX1

 

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