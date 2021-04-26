فنانة عربية تفجّر مفاجأة وتعلن رفع قضية خلع على زوجها !

فجرت الفنانة الإماراتية بلقيس مفاجأة صادمة في برنامج " Mbc Trending " عبر قناة MBC أعلنت فيها طلاقها من زوجها ورفع قضيّة خلع عليه .
ورداً على سؤال مراسل البرنامج سبب غياب زوجها رجال الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف هذه الفترة عن حياتها قالت : " أنا أنسئل هذا السؤال كل يوم وأنا رافعة قضية خُلع من فترة في المحاكم الإماراتية، وكلنا ثقة بالقضاء النزيه ولا أملك تفاصيل أكثر عن الموضوع " .
ورفضت بلقيس الكشف عن سبب خلافاتهما بالقول "بيننا أجمل هدية في العالم اسمها (تركي) ولا يمكن أن أخوض أكثر في الموضوع وربنا يسهل ويوفق".
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يذكر أن بلقيس كانت قد إحتفلت بزفافها على سلطان عام 2016 ورزقت منه بإبنها الوحيد تركي .