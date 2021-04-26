المرأة

تغيير لافت بشكل ديانا حداد.. والجمهور يشبهها بزوجة قصي خولي! (صور)

Lebanon 24
26-04-2021 | 10:30
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أحدثت الفنانة ديانا حداد ضجة كبيرة على مواقع التواصل بسبب نشرها مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الخاص في تطبيق "إنستغرام".

 

وظهرت في الصور بإطلالة طرأ عليها الكثير من التغيير بحسب ما اشار إليه بعض المتابعين. ورأى هؤلاء أنهم لم يتعرفوا إليها من النظرة الأولى.

 

A post shared by Diana Haddad 🕊 (@dianahaddadofficial)


ومما جاء في التعليقات: "ما شاء الله كثير تشبه ديانا حداد" و" متغيرة. ما شاء الله" و"كأنك مديحة الحمداني زوجة الممثل السوري قصي خولي".

 

يشار إلى أن ديانا فاجأت متابعيها في وقت سابق بنشر صورة ظهرت فيها وقد اعتمدت تسريحة شعر مختلفة وجريئة. وبدت بإطلالة لافتة بعد قصّ شعرها الأسود الطويل حيث حصلت على لوك مختلف تماماً عن ذلك الذي عرفها المتابعون.

 

وعلقت الفنانة على الصورة برسالة وجهتها إلى السيدات وكتبت فيها: "كوني قوية. لأجلك انتِ، واجهي مصاعب الحياة بمفردك، كوني أجمل مما يظنون كوني كما تحبين دائماً، كوني صعبة الكسر، كوني رائعة مختلفة، كوني دائماً أنت".

 

 

 

المصدر: لها
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