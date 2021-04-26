صورة نادرة... شاهدوا نور عمرو دياب مع والدها

استعاد بعض الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" صورة من أرشيف نور ابنة الفنان المصري عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، وقد ظهرت فيها مع والدها وزوجته زينة عاشور وهي في سنوات طفولتها الأولى. وأثار هذا اهتمام الكثير من المتابعين الذين قارنوا بين شكلَي نور في الماضي والحاضر. وفيما رأى بعضهم أنها لم تتغير كثيراً، أشار آخرون إلى أنها لم تحتفظ بالكثير من ملامح طفولتها.

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A post shared by 🇪🇬الزمن الجميل🇪🇬 🎥 📺📼📽📻🎞 (@al_zamanaljamil)





يُذكر أن نور تعرضت في أوقات سابقة للكثير من التنمّر والسخرية من شكلها، وخصوصاً بسبب ظهور بقع النمش على وجهها. إلا أن الجمهور أنصفها أخيراً بعد نشر فيديو مركّب ظهرت فيه بإطلالات مختلفة.

ودافع الكثيرون عنها معتبرين أنها تتمتع بجمال من نوع خاص ورافضين كل المنشورات التي تتضمن السخرية منها. علماً أن نور لا تردّ على التعليقات القاسية بل تتجاهلها وتواصل نشر الصور على حسابها الخاص في التطبيق.