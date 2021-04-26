المرأة

صورة نادرة... شاهدوا نور عمرو دياب مع والدها

Lebanon 24
26-04-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-816814-637550259124831003.jpg
Doc-P-816814-637550259124831003.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

استعاد بعض الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" صورة من أرشيف نور ابنة الفنان المصري عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، وقد ظهرت فيها مع والدها وزوجته زينة عاشور وهي في سنوات طفولتها الأولى. وأثار هذا اهتمام الكثير من المتابعين الذين قارنوا بين شكلَي نور في الماضي والحاضر. وفيما رأى بعضهم أنها لم تتغير كثيراً، أشار آخرون إلى أنها لم تحتفظ بالكثير من ملامح طفولتها.

 

A post shared by 🇪🇬الزمن الجميل🇪🇬 🎥 📺📼📽📻🎞 (@al_zamanaljamil)


 

يُذكر أن نور تعرضت في أوقات سابقة للكثير من التنمّر والسخرية من شكلها، وخصوصاً بسبب ظهور بقع النمش على وجهها. إلا أن الجمهور أنصفها أخيراً بعد نشر فيديو مركّب ظهرت فيه بإطلالات مختلفة.

 

ودافع الكثيرون عنها معتبرين أنها تتمتع بجمال من نوع خاص ورافضين كل المنشورات التي تتضمن السخرية منها. علماً أن نور لا تردّ على التعليقات القاسية بل تتجاهلها وتواصل نشر الصور على حسابها الخاص في التطبيق.

المصدر: لها
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:30 | 2021-04-26
09:00 | 2021-04-26
06:00 | 2021-04-26
23:00 | 2021-04-25
21:00 | 2021-04-25
18:00 | 2021-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website