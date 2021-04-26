ميغان ماركل تسرق الأضواء بـ"لوك" عادي بعيد تماماً عن الحياة الملكية.. شاهدوا ماذا ارتدت (صور)

يبدو أن ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، بدأت تخرج تماماً من إطار الحياة الملكية وتتبع نمط حياة عادياً. وهذا ما ظهر من خلال صورة حديثة تداولها عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام"، وتبين أنها التُقطت لها وهي تسير في مكان عام مع ابنها الوحيد أرتشي، فيما ظهر حملها بوضوح.

لكن أكثر ما أثار الاهتمام فهو اللوك الطبيعي العادي الذي اختارته ماركل حيث ارتدت كنزة سوداء بتصميم بسيط مع سروال جينز ومعطف بلون أقرب إلى البني. وأضافت إلى اللوك حذاء مسطحاً مفتوحاً من الخلف.

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A post shared by نجوم اليوم Njoom Alyoum (@njoomalyoum)





يُشار إلى أن ميغان ماركل لم تتمكن من حضور مراسم جنازة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية. وتساءل الكثيرون حينها عن السبب. وفي هذا السياق، ذكر موقع 20 Minutes نقلاً عن ناطق باسم القصر الملكي البريطاني أن سبب هذا الغياب هو نصيحة قدّمها لها الأطباء بعدم الذهاب إلى بريطانيا من أجل الحفاظ على صحة الحمل.