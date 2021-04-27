المرأة

بهذه الخطوات.. امنعي أحمر الشفاه من التلطخ تحت قناعك

Lebanon 24
27-04-2021 | 16:00
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تحلم كل فتاة وامرأة بمظهر خالٍ من العيوب، وفي هذه الفترة الحرجة التي تتطلب الخروج بالقناع من أجل الحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد، فقد تواجهين مشكلة في الحفاظ على أحمر الشفاه ثابتاً.. لكن يمكنكِ اتباع هذه النصائح لمنع تلطيخ أحمر الشفاه والمكياج تحت قناعك:

بشكل عام، حاولي الحفاظ على مكياجك طبيعياً، وقومي بإخفاء "الهالات" السوداء وعيوب البشرة؛ نظراً لأنها ستكون محوراً للتركيز، كما يمكنكِ إضافة بعض اللمعان فوق عينيكِ، وارفعي رموشك باستخدام ماسكارا مقاومة للماء تدوم طويلاً.

بالنسبة لتطبيق مكياج الشفاه، ضعي أي منتج للعناية بالشفاه حتى تقومي بترطيبها، ثم استخدمي محدد شفاه بلون يشبه أحمر الشفاه الذي ستضعينه؛ لضبط وملء شفتيك، حيث تقوم محددات الشفاه بمعالجة مظهر التشققات، وتقلل بشكل كبير من التلطخ.

بالإضافة إلى ذلك، إن أهم العوامل التي تجب مراعاتها لمنع التلطيخ استخدام أحمر الشفاه الخفيف الثابت والمقاوم للتلطخ، بدلاً من أحمر الشفاه الكريمي أو اللامع.
 
وإذا كنتِ تستخدمين تركيبة كريمية، فتأكدي من تثبيت أحمر الشفاه، وقومي بوضع كمية صغيرة جداً من البودرة الشفافة على شفتيك للحصول على مظهر غير لامع.

وعند الانتهاء من مكياجك وقبل ارتداء قناع الوجه، يمكنك رش رذاذ التثبيت واتركيه يجف تماماً قبل ارتداء القناع.
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